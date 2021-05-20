Амнистию для совершивших нетяжкие преступления предложили провести в России

Амнистию по снятию судимости с лиц, совершивших нетяжкие преступления, предложила провести уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Об этом сообщило РИА «Новости».

Многие осужденные за преступления небольшой и средней тяжести даже после освобождения из мест лишения свободы не могут устроиться на работу и получить кредит.

«Возможно, имеет смысл провести амнистию по снятию судимости для таких людей. Ведь многие люди уже отбыли наказание, а судимость весит на них как вериги», — указала Москалькова.

По ее словам, наказание должно быть за преступления, но не за судимость. Она сравнила судимость со стеной, через которую человек не может пробиться. Очень сложно побудить работодателя устроить таких людей на работу. Поэтому Москалькова считает очень важным, чтобы у людей, не представляющих большую опасность, не было судимости.

Ранее Москалькова предложила периодически проверять здоровье россиян, получивших право на оружие, в том числе на наличие у них психических расстройств.