Москалькова призвала периодически проверять получивших оружие людей

Состояние здоровья человека, который получил право на оружие, надо периодически проверять, в том числе на наличие психических расстройств. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» высказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

По ее мнению, должно быть более глубокое обследование здоровья, «и не один раз, а с определенной периодичностью».

«Человек даже и здоровый, получивший право на приобретение оружия, через какое-то время может страдать психическими заболеваниями. Это очень опасно для общества», — сказала Москалькова.

Сегодня ранее комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции одобрил ужесточение правил выдачи лицензий на оружие. Такое решение было принято после стрельбы в казанской школе, жертвами которой стали девять человек.

Законопроект запрещает выдавать лицензии на оружие россиянам с двумя и более погашенными судимостями, а также гражданам, которые подвергались административному наказанию, например, за пьяную езду или передачу управления своим автомобилем нетрезвому человеку.