Общество 01 января 2024, 09:45 «Америки не будет». Появилось новое предсказание Жириновского на 2024 год Появилось новое предсказание Жириновского о США на 2024 год РИА «Новости»

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Бывший лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предрекал, что в 2024 году США закончат свое существование. Об этом сообщило издание Gorodche.

«Выборов в США в 2024 году не будет, потому что не будет самой Америки», — заявлял он.

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Кроме того, Жириновский отмечал, что международную повестку перечеркнут события, связанные с Ираном.

«Про Украину все позабудут, потому что Иран — это вам не Северная Корея, не Косово или Вьетнам. Здесь развернутся самые страшные события», — говорил политик.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов отмечал, что Жириновский уже предрекал объединение Русского мира в 2025 году в границах Советского Союза. Он заявлял, что бывший лидер ЛДПР являлся человеком с потрясающей мудростью, который предсказывал важнейшие, эпохальные события.

Ранее «360» представил подборку самых значимых предсказаний Жириновского о будущем.