Разрешив авиакомпаниям летать над Симферополем, США учли экономический фактор. По мнению сенатора Владимира Джабарова, американцы из прагматических целей решили перестать облетать Крым.

«Я думаю, что американцы — народ очень прагматичный. Скорее всего, здесь сыграла роль прагматика, экономический фактор. Они тоже несли ущерб, облетая Крым. И я думаю, что это нормальная ситуация», — отметил Джабаров в разговоре с «360».

По мнению сенатора, этому способствовало то, что США понимают безвозвратный статус Крыма.

Если этому примеру последуют другие, мы только будем приветствовать Владимир Джабаров.

США разрешили своим авиакомпаниям полеты в зоне воздушной ответственности Симферополя, разрешение вступит в силу 27 октября. Запрет был введен в 2014 году, после референдума о принадлежности полуострова.

Свое нынешнее решение американские власти объяснили изменениями условий в воздушном пространстве, из-за которых уровень опасности для гражданской авиации был снижен. США посчитали, что именно Украина приняла надлежащие меры по минимизации оставшихся рисков для безопасности полетов.