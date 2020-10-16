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    16 октября 2020, 11:12

    Американцы решили вновь летать над Симферополем из-за экономических причин — Джабаров

    Василиса Андреева, Юлия Булыгина

    Разрешив авиакомпаниям летать над Симферополем, США учли экономический фактор. По мнению сенатора Владимира Джабарова, американцы из прагматических целей решили перестать облетать Крым.
    Американцы решили вновь летать над Симферополем из-за экономических причин — Джабаров

    «Я думаю, что американцы — народ очень прагматичный. Скорее всего, здесь сыграла роль прагматика, экономический фактор. Они тоже несли ущерб, облетая Крым. И я думаю, что это нормальная ситуация», — отметил Джабаров в разговоре с «360».

    По мнению сенатора, этому способствовало то, что США понимают безвозвратный статус Крыма.

    Если этому примеру последуют другие, мы только будем приветствовать

    Владимир Джабаров.

    США разрешили своим авиакомпаниям полеты в зоне воздушной ответственности Симферополя, разрешение вступит в силу 27 октября. Запрет был введен в 2014 году, после референдума о принадлежности полуострова.

    Свое нынешнее решение американские власти объяснили изменениями условий в воздушном пространстве, из-за которых уровень опасности для гражданской авиации был снижен. США посчитали, что именно Украина приняла надлежащие меры по минимизации оставшихся рисков для безопасности полетов.