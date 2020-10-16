США разрешили своим авиакомпаниям летать над Симферополем

США разрешили своим авиакомпаниям полеты в зоне воздушной ответственности Симферополя, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Федеральное авиационное управление (ФАУ). Решение вступит в силу 27 октября.

Разрешение опубликованного в четверг в Федеральном реестре документов американского правительства.

«Данная поправка не продлевает запрет на выполнение определенных полетных операций в определенных зонах района полетной информации Симферополя», — говорится в уведомлении.

Запрет был введен в 2014 году. Власти США уточнили, что сейчас из-за изменения условий в воздушном пространстве уровень опасности для гражданской авиации США снижен.

В Вашингтоне отметили, что не ждут отказа России от территорий и полагают, что Москва «продолжит поддерживать конкурентного поставщика аэронавигационных услуг». Тем не менее, Украина, по данным ФАУ, приложила все усилися и приняла надлежащие меры по минимизации оставшихся рисков для безопасности полетов.

Именно благодаря Украине, якобы, теперь можно идентифицировать гражданские самолеты США, угроза которой сохранялась из-за военного присутствия России на полуострове.

«Ситуация с безопасностью в районе полетной информации Симферополя стабилизировалась», — подвели итог в ФАУ.

Однако в США по-прежнему считают опасной зону над Днепром (бывший Днепропетровск). Полеты над городом проводиться не будут до 27 октября 2021 года. Решение объясняют продолжающимся конфликтом на востоке Украины.