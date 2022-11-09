Американскую баскетболистку отправили в российскую колонию | 360°

Общество 09 ноября 2022, 10:15 Американскую баскетболистку отправили в российскую колонию Адвокат Благоволина: баскетболистку Грайнер отправили из СИЗО в колонию РИА «Новости»

Читать 360tv в

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, осужденная российским судом на девять лет за контрабанду наркотиков, отправилась из СИЗО в колонию общего режима. Об этом ТАСС рассказала адвокат Мария Благоволина.

«С 4 ноября Грайнер отправили в колонию общего режима из СИЗО, в котором она пребывала с момента задержания», — сообщила она.

Реклама

Благоволина утонила, что на данный момент ей неизвестно точное место отправки подзащитной.

Реклама

«У нас нет информации ни о ее текущем местонахождении, ни о конкретном адресе колонии. Нас оповестят об этом после прибытия Бриттни к месту отбывания наказания», — добавила адвокат.

Грайнер арестовали в феврале в московском аэропорту. В ходе обыска в ее чемодане обнаружили масло каннабиса в картридже для вейпа.

Химкинский городской суд в августе приговорил Грайнер к девяти годам лишения свободы, также ее оштрафовали на миллион рублей.

Последним клубом баскетболистки был екатеринбургский УГМК, в составе которого она одержала победу на чемпионате России в 2016 и 2017 годах.