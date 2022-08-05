Джефф Монсон заявил о планах сдать американский паспорт

Российский политик и боец смешанного стиля Джефф Монсон рассказал о желании сдать американский паспорт. В беседе с сайтом kp.ru он отметил, что на такой шаг он готов, поскольку считает себя русским и вся жизнь у него связана с Россией.

Монсон отметил, что сейчас является депутатом и помогает людям, которые потеряли квартиры. Боец смешанного стиля сказал, что у него есть паспорт России и ЛНР, и он много раз ездил в Донецк и Луганск, помогал там людям.

По словам Монсона, он открыл школу в Луганске, две спортшколы в Уфе и одну в Красногорске, и все они бесплатные.

«Я помогаю людям в России. Ну и кто я, если не русский? Я русский. О’кей, я не очень хорошо говорю по-русски. Но я пробую, пытаюсь. Скоро буду разговаривать. Я не езжу в Америку сейчас. Живу здесь. Моя семья в Уфе. Жена русская. Я русский», — отметил Монсон.

Отвечая на вопрос о его американском паспорте 51-летний спортсмен сказал, что сдаст все документы, и сделает это может через месяц.

Несколько дней назад Монсон признался в любви к России, несмотря на то, что его родиной являются США. Он отметил, что хочет работать и жить в здесь. По словам бойца смешанного стиля, он уже 10 лет назад знал, что хочет жить в России.