Боец ММА Джефф Монсон признался в любви к России, несмотря на то, что его родиной являются США. Он выступил на пресс-конференции в преддверии турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ», сообщил телеканал-организатор.

«Я родился в Америке, но хочу работать и жить в России. Я люблю Россию давно, 10 лет назад я знал, что хочу жить в России», — сказал он.

Джефф Монсон добавил, что его сестра, многие друзья и знакомые находятся здесь.

Турнир суперсерии состоится 5 августа. Он впервые пройдет по правилам MMA, а не бокса. В главном бою встретятся чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу Джефф Монсон и боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик.

В турнире также примут участие чемпион мира по тайскому боксу Гаджи Наврузов, бразильский боец смешанных единоборств Фернандо Родригес, российские бойцы смешанных единоборств Святослав Коваленко, Саша Стоун, кандидат в мастера спорта по боксу Николай Чибисов и боец Андрей Ефимов.