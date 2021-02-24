Американский депутат предложил запретить игру GTA в штате Иллинойс

Член палаты представителей от штата Иллинойс Маркус Эванс предложил запретить популярную компьютерную игру GTA в штате Иллинойс. По его мнению, такая мера необходима в связи с участившимися угонами авто в Чикаго, сообщил телеканал ABC 7.

Как заметил американский депутат, в игре изображены сцены угона машин, жестоких грабежей и другой преступной деятельности. Такие действия романтизируются в GTA, с их помощью игрок проходит миссии. Как считает Эванс, экшен вдохновляет людей на нарушение закона, написала газета «Известия».

«GTA и другие жестокие видеоигры приходят в сознание нашей молодежи и делают для них угон автомобилей обыкновенным явлением. Но угон машин — это не нормально, и он должен быть прекращен», — подчеркнул член палаты.

Политик заключил, что собирается внести закон, запрещающий продажу игры в Иллинойсе.

Ранее сообщалось, что Grand Theft Auto V почти достигла рекордного показателя по продажам в прошлом году. Больше продаж чем в 2020 году было только в 2013 году, когда игра только вышла. Сейчас куплено около 140 миллионов копий GTA V.