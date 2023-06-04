Общество 04 июня 2023, 13:38 Американские ученые связали сексуальное удовлетворение с воспоминаниями об интиме JSR: воспоминания о сексе повышают удовлетворение от интимных отношений Unsplash

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Люди, которые испытывают чувство сексуальной ностальгии, чаще получают удовольствие от интимных отношений. К такому выводу пришли ученые американского Университета Миннесоты, их исследование опубликовал журнал The Journal of Sex Research.

Авторы провели два эксперимента с участием более 800 человек, которые более полугода состояли в отношениях. Добровольцы прошли опрос относительно ностальгии о сексе и их удовлетворенности половой жизнью. Выяснилось, что более острые чувства от близости испытывали те, кто предавался приятным воспоминаниям. Обнаружился еще один бонус: ностальгия улучшает самочувствие и самооценку, а также способствует более тесному сближению с партнером.

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