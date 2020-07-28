Американские ученые назвали оптимальную продолжительность секса

По данным портала «Свободная пресса», ученые выявили, что в среднем продолжительность полового акта варьируется от 30 секунд до 44 минут. Причем секс длительностью от трех до семи минут — нормальный, от семи до 13 минут — идеальный, а до получаса — уже долгий. Коротким считается половой акт длительностью до двух минут.

Также специалисты уточнили, что эти цифры не являются каким-либо каноном, так как главную роль в этом вопросе решают предпочтения партнеров в паре.

Ранее врач-психотерапевт Александр Полеев назвал главную причину нездоровой потребности в сексе. По его словам, у мужчин это связано с низкой самооценкой. Эксперт отметил, что подобная зависимость встречается и у женщин. Вместе с тем они не скрывают тревожащее их состояние и чаще мужчин обращаются по этому поводу к специалисту. Полеев подчеркнул, что, если «норма половых контактов» превышается, то организм истощается. Помимо прочего, от излишнего секса страдает не только сам человек, но и его партнер. Когда пара не может договориться о частоте интима, то это нередко приводит к расставанию.