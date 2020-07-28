Психотерапевт назвал главную причину нездоровой потребности в сексе

Врач-психотерапевт Александр Полеев назвал главную причину нездоровой потребности в сексе. По его словам, у мужчин это связано с низкой самооценкой.

«Причина сексоголизма — это в основном потребность в самоутверждении. Человек пытается доказать самому себе, что женщины им интересуются, а он пользуется успехом», — пояснил он.

Эксперт отметил, что подобная зависимость встречается и у женщин. Вместе с тем они не скрывают тревожащее их состояние и чаще мужчин обращаются по этому поводу к специалисту. Полеев подчеркнул, что, если «норма половых контактов» превышается, то организм истощается, пишет ИА Nation News.

Помимо прочего, от излишнего секса страдает не только сам человек, но и его партнер. Когда пара не может договориться о частоте интима, то это нередко приводит к расставанию. Специалист посоветовал не бояться обсуждать такие проблемы с партнером и договариваться об этих вещах заранее.