Американец сорвал джекпот в лотерее на 1,33 миллиарда долларов

Американец из штата Иллинойс выиграл джекпот в лотерее Mega Millions. Ему достанется 1,33 миллиарда долларов, сообщили организаторы.

Изначально джекпот должен был составить 1,28 миллиарда, но обладателю счастливого билета повезло. У него выпали все шесть чисел.

«Счастливый обладатель билета в Иллинойсе будет праздновать, став победителем в последней лотерее. В одном билете совпали всех шесть номеров, необходимых для приза 1,337 миллиарда долларов», — заявили организаторы.

По информации газеты The New York Times, это второй по величине приз с момента создания лотереи в 1996 году. Имя победителя пока неизвестно — законы штата оставаться анонимными тем, кто выигрывает в лотереи суммы свыше 250 тысяч долларов. Авторы статьи отметили, что американец купил билет всего за два доллара.

Жительница штата Мэриленд сорвала джекпот несколько раз подряд. Американка трижды выигрывала в лотерее не менее 100 тысяч долларов.