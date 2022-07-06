Американка раскрыла схему выигрыша в лотереи

В США домохозяйка сорвала джекпот в лотерее. Выигрыш стал для американки третьим за пять лет. Неслыханную удачу она объяснила специальной системой.

Каждый раз жительница штата Мэриленд получала минимум 100 тысяч долларов, сообщила газета USAToday. В последний раз она стала одной из двух человек в небольшом городке Мардела-Спрингс, которые приобрели лотерейный билет.

Американка купила его на заправке, узнав об уже состоявшемся выигрыше. Женщина приехала в город специально, чтобы поучаствовать в лотерее и не прогадала.

«Я знала, что несколько недель назад там продали выигрышный билет. И надеялась, что там еще витает удача», — пояснила она.

Приобретенный за 30 долларов лотерейный билет принес ей в очередной раз богатство. Имя победительницы организаторы лотереи сообщать не стали, чтобы не привлекать к ее персоне внимание мошенников.