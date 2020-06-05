«Как же нормы гигиены и морали?» Пациентам с COVID-19 в Бурятии дали ведра для походов по нужде

В Бурятии боксы для коронавирусных больных изолировали, но забыли добавить туда удобства. В итоге пациентам приходится справлять нужду прямо в ведра.

Пациент Республиканской клинической инфекционной больницы в Улан-Удэ рассказал Telegram-каналу «Подъем», что условия в учреждении, в которое он попал, «скотские».

«Выйти в туалет из палаты нельзя, вместо этого в палате установлены ведра для совершения дефекации и мочеиспускания. Стоят они возле стола для приема пищи. Это же просто скотские и тюремные условия. Как соблюдаются санитарные нормы и нормы гигиены и морали?» — рассказал больной COVID-19.

Свои слова он проиллюстрировал фотографиями. На них видно, что плата может быть и не очень новая, но чистая. Там есть холодильник, стол и стулья. Но туалетные ведра действительно стоят прямо возле места для приема пищи.

В минздраве Бурятии такой подход к размещению пациентов пока не прокомментировали.

В Бурятии, по последним данным, выявили 1733 случаев заражения коронавирусом, причем за последние сутки стало известно о 52 новых пациентах. Погибли 11 человек.