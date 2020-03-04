Аллергиков предупредили о раннем цветении растений в 2020 году

Прошедшая зима побила все температурные рекорды. Она стала настолько теплой, что некоторые деревья зацвели на месяц раньше. Это может создать дополнительные проблемы людям, которые страдают от сезонной аллергии на растения. При этом ранняя и слишком теплая при малочисленных осадках весна может только усугубить ситуацию.

Так, ольха и орешник зацвели еще в середине феврале, сообщила газета «Известия», что на 1 — 1,5 месяца раньше положенного срока — обычно это происходит в конце марта — начале апреля. Береза, которая обычно цветет в конце апреля — начале мая, из-за аномально теплых температур этой весной выпустит сережки уже до конца марта, считают ученые. Все это может создать дополнительные проблемы людям, страдающим аллергией на цветение.

Вице-президент Ассоциации детских аллергологов и иммунологов России Юрий Смолкин напомнил, что методы лечения аллергии, вызванной ранним цветением, ничем не отличаются от обычной терапии. При этом он подчеркнул, что самолечением заниматься нельзя. Смолкин порекомендовал, обратиться к специалисту, даже если кажется, что для аллергии еще слишком рано.

Ушедшая зима стала самой теплой за всю историю метеонаблюдений, и она положила начало не менее теплой весне. Уже в самом начале марта жителей России ждет летняя погода. В некоторых регионах столбики термометров покажут около 20 градусов тепла.