Аллергиков предупредили о раннем цветении растений в 2020 году
Так, ольха и орешник зацвели еще в середине феврале, сообщила газета «Известия», что на 1 — 1,5 месяца раньше положенного срока — обычно это происходит в конце марта — начале апреля. Береза, которая обычно цветет в конце апреля — начале мая, из-за аномально теплых температур этой весной выпустит сережки уже до конца марта, считают ученые. Все это может создать дополнительные проблемы людям, страдающим аллергией на цветение.
Вице-президент Ассоциации детских аллергологов и иммунологов России Юрий Смолкин напомнил, что методы лечения аллергии, вызванной ранним цветением, ничем не отличаются от обычной терапии. При этом он подчеркнул, что самолечением заниматься нельзя. Смолкин порекомендовал, обратиться к специалисту, даже если кажется, что для аллергии еще слишком рано.
Ушедшая зима стала самой теплой за всю историю метеонаблюдений, и она положила начало не менее теплой весне. Уже в самом начале марта жителей России ждет летняя погода. В некоторых регионах столбики термометров покажут около 20 градусов тепла.