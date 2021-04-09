Аллергикам назвали способы пережить сезонное обострение

Роспотребнадзор напомнил людям с сезонной аллергией об опасностях весеннего обострения. Специалисты посоветовали свести к минимуму контакты с пыльцой и следить за рационом питания.

«Необходимо отслеживать концентрацию пыльцы-аллергена в окружающем в воздухе при помощи специализированных ресурсов в интернете и мобильных приложений», — посоветовали в Роспотребнадзоре.

Аллергикам, по мнению представителей ведомства, следует сократить количество контактов с пыльцой. Для этого необходимо дома ежедневно проводить влажную уборку, не открывать окна, принимать душ после возвращения домой. Также желательно установить в квартире систему для очистки и фильтрации воздуха.

«Наиболее радикальным и эффективным способом избежать обострения сезонной аллергии является смена климатической зоны на период цветения», — отметили в ведомстве.

Эксперты добавили, что из рациона в период сезонной аллергии стоит убрать косточковые фрукты, орехи, зелень и специи, квас, мед. Отказаться аллергикам, по мнению Роспотребнадзора, придется от фитотерапии и натуральной косметики.

Ранее российские врачи заявили, что с приходом весны родители начали путать COVID-19 с симптомами ранней аллергии у детей.