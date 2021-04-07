Коронавирус стали путать с сезонной аллергией

С приходом весны родители начали путать COVID-19 с симптомами ранней аллергии у детей. Об этом сообщили опрошенные «Известиями» врачи. Специалисты предупреждают об опасности лечить аллергию подобно инфекции.

Не выявленная вовремя аллергическая реакция грозит развитием бронхиальной астмы. А недолеченный коронавирус может перейти в тяжелую форму.

По словам эксперта Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марины Вершининой, у детей COVID-19 часто протекает в легкой форме. Симптомы могут быть смазанными. Поэтому сначала нужно выяснить, болел ли кто-то в детском саду или школе в последние две недели.

Родители часто переживают при любых проявлениях простудных заболеваний или аллергии, рассказала аллерголог детской клиники «Медси» Ксения Нуруллова.

В любом случае она советует обратиться к врачу, поскольку неправильное лечение может привести к ухудшению состояния ребенка.

В Центральном НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора напомнили, что главные признаки инфекционного заболевания вызваны интоксикацией организма.

Это вялость, повышение температуры, головная боль, иногда встречаются тошнота и рвота. При аллергии, несмотря на выраженные воспалительные реакции, симптомов интоксикации не бывает, подчеркнули там.