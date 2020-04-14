Алкотестеры для профессиональных водителей предложили отменить из-за коронавируса

Перед выходом на рейс профессиональных водителей могут прекратить тестировать на наличие алкоголя в крови. Использование алкотестера при регулярном медосмотре предложили заменить на другую процедуру из-за риска заражения коронавирусом.

В Госдуме считают, что нужно подумать о других способах оценить состояние водителя. Идею на ближайшем заседании координационного совета по борьбе с распространением инфекции хочет представить член комитета нижней палаты парламента по транспорту и строительству Александр Васильев. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на текст его телеграммы на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Водители общественного транспорта, таксисты, служебных и грузовых авто проходят медицинский осмотр перед рейсом и после. Сейчас для этого как раз используют алкотестеры со сменным мундштуком.

«Однако оборудование (алкотестеры) не проходят общую дезинфекцию. Подобная практика создает дополнительные риски для здоровья работников в условиях распространения коронавирусной инфекции», — заметил Васильев.

Он хочет попросить премьер-министра поручить Минздраву и МВД оценить риски передачи коронавируса, которые могут возникнуть при использовании алкотестеров во время осмотров. Парламентарий подчеркнул, что действующую процедуру оценки состояния водителя можно скорректировать.

В некоторых автобусных парках в алкотестер «дуют» больше сотни человек за смену. Никаких гарантий, что в приборе не останется вирус, нет.

Вакцина от коронавируса появится, в лучшем случае, года через полтора. Создать ее не так сложно: больше времени уходит на испытания.

Сейчас в России подтверждено 18 328 случаев COVID-19. Во всем мире зараженных больше 1,9 миллиона.