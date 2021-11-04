Алкогольные магазины закрыли в нескольких городах Хабаровского края на праздничные дни

Власти Хабаровского края приняли решение закрыть алкомаркеты в нескольких городах. При этом магазинам, которые не специализируются на продаже алкоголя, не стали запрещать его реализовывать. Об этом сказано в постановлении, которое подписал губернатор региона Михаил Дегтярев.

«Приостановить в городских округах <…> с 4 по 7 ноября включительно работу магазинов, специализирующихся на продаже алкогольной продукции, в которых объем продаж алкогольной продукции превышает 50% реализуемого ассортимента», — процитировал ТАСС содержимое документа.

Алкомаркеты прекратят свою работу в нескольких населенных пунктах Хабаровского края. Речь идет о Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Николаевске-на-Амуре, Амурске, Советской Гавани, Бикине и поселке Переславка.

С 4 по 12 ноября в Хабаровском крае не будут работать ТЦ, развлекательные и культурные объекты, а также непродовольственные магазины. Эти ограничения действуют в крупных городах и Хабаровском районе. При этом общепит и предприятия косметических или бытовых услуг смогут продолжать работать только на доставку или самовывоз.

С 4 ноября жители региона должны будут предъявлять QR-код вакцинированного или переболевшего, чтобы попасть в косметический салон, парикмахерскую или спа-салон. С 7 ноября без них не получится воспользоваться междугородним автомобильным и железнодорожным транспортом на территории Хабаровского края.