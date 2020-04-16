Акушерку в Краснодаре уволили за «медицинскую» шутку в соцсети

Акушерку из Краснодара Наталью Космынину уволили за шутку о медицинских масках. Она похвасталась сегодняшними «драгоценностями» — масками и антисептиками, и предложила обменять их на двухкомнатную квартиру в центре города.

В социальной сети появилось видео, на котором медработник под музыку, раскидывается средствами защиты, словно деньгами. И вроде бы актуальная шутка на сегодня, но начальство девушки не оценило. Они попросили девушку покинуть пост по собственному желанию.

Сейчас в городе объявлен режим изоляции. Новую работу она найдет не скоро. Зато может продолжать развиваться в сфере блогерства.

Ранее британский врач потроллил министра здравоохранения в соцсети. На заявление министра здравоохранения о том, что врачи могут злоупотреблять средствами индивидуальной защиты (СИЗ) — он смастерил средства защиты из собственного нижнего белья.