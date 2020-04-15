Британский врач потроллил министра здравоохранения
Все началось с того, что доктор в своем Twitter рассказал о нехватке сеток для волос. Поэтому врачам приходится использовать одноразовые медицинские трусы.
«Сегодня нас попросили надеть одноразовые штаны для пациентов, потому что у нас закончились сетки для волос», — подписал он фото.
В ответ министр настоял на том, что защитной одежды было предоставлено достаточно. И призвал медиков относиться к снаряжению как к «драгоценностям».
В свою очередь доктор смастерил новую защиту, из собственного нижнего белья. Таким образом, он решил намекнуть, что больница, в которой он работал, не была полностью обеспечена СИЗ.
«Я принял замечания министра здравоохранения, поэтому сегодня я принес свои собственные трусы из дома», — подписал врач.
В настоящий момент число зараженных коронавирусной инфекцией в Великобритании приближается к ста тысячам. Из них 12 892 человека погибли, по данным института Хопкинса.