Британский врач потроллил министра здравоохранения

Британский врач ответил на заявление министра здравоохранения о том, что врачи могут злоупотреблять средствами индивидуальной защиты (СИЗ). Он соорудил защиту из подручных средств.

Все началось с того, что доктор в своем Twitter рассказал о нехватке сеток для волос. Поэтому врачам приходится использовать одноразовые медицинские трусы.

«Сегодня нас попросили надеть одноразовые штаны для пациентов, потому что у нас закончились сетки для волос», — подписал он фото.

В ответ министр настоял на том, что защитной одежды было предоставлено достаточно. И призвал медиков относиться к снаряжению как к «драгоценностям».

В свою очередь доктор смастерил новую защиту, из собственного нижнего белья. Таким образом, он решил намекнуть, что больница, в которой он работал, не была полностью обеспечена СИЗ.

«Я принял замечания министра здравоохранения, поэтому сегодня я принес свои собственные трусы из дома», — подписал врач.

В настоящий момент число зараженных коронавирусной инфекцией в Великобритании приближается к ста тысячам. Из них 12 892 человека погибли, по данным института Хопкинса.