Акцию «Тотальный диктант» проведут 17 октября

«Тотальный диктант пройдет 17 октября 2020 года: впервые за 17 лет он будет написан осенью», — отметили организаторы.

По их словам, в середине сентября объявят старт повторных курсов для подготовки к диктанту в оффлайн и онлайн форматах. Зарегистрироваться на «Тотальный диктант» можно будет с 8 октября.

Тем не менее, традиционное весеннее мероприятие все-таки состоится, но в другой форме. Онлайн-марафон на семь часов устроят 4 апреля.

Зрители смогут послушать лекции по русскому языку от экспертов и приглашенные гостей. Среди них Антон Сомин, Светлана Друговейко-Должанская, Ольга Северская, Кира Дружинина, Илья Стахеева и Галина Юзефович.

Акцию «Тотальный диктант» перенесли с апреля на осень из-за пандемии коронавируса.