Акцию «Тотальный диктант» проведут 17 октября
Ежегодное образовательное мероприятие «Тотальный диктант» проведут 17 октября. Об этом сообщило ИА RNS со ссылкой на организаторов акции.
«Тотальный диктант пройдет 17 октября 2020 года: впервые за 17 лет он будет написан осенью», — отметили организаторы.
По их словам, в середине сентября объявят старт повторных курсов для подготовки к диктанту в оффлайн и онлайн форматах. Зарегистрироваться на «Тотальный диктант» можно будет с 8 октября.
Тем не менее, традиционное весеннее мероприятие все-таки состоится, но в другой форме. Онлайн-марафон на семь часов устроят 4 апреля.
Зрители смогут послушать лекции по русскому языку от экспертов и приглашенные гостей. Среди них Антон Сомин, Светлана Друговейко-Должанская, Ольга Северская, Кира Дружинина, Илья Стахеева и Галина Юзефович.
Акцию «Тотальный диктант» перенесли с апреля на осень из-за пандемии коронавируса.