Акция «Поем двором» в День Победы объединила тысячи россиян

В День Победы в России прошла акция «Поем двором», в которой приняли участие более 30 тысяч человек. Об этом сообщила пресс-служба арт-кластера «Таврида».

«В рамках акции „Поем двором“ состоялись 697 концертов. Участниками и зрителями каждого концерта стали от 25 до 200 человек, среднее количество — около 50 человек. Таким образом, по самым скромным подсчетам, в целом по России в акции приняли участие более 30 тысяч человек», — приводит РИА «Новости» текст сообщения арт-кластера.

По данным «Тавриды», организаторы устроили около трех сотен уличных концертов. Около 400 выступлений провели инициативные группы. В пресс-службе уточнили, что в рамках акции выступили профессиональные артисты и любители. Люди пели песни военных лет и музыкальные номера из фильмов о Великой Отечественной войне. Концерты посетили ветераны, труженики тыла, дети войны, узники концлагерей и жители блокадного Ленинграда.

Мероприятия прошли в городах России, история которых связана с войной. Песни Великой Отечественной войны звучали в Воронеже, Новосибирске, в Крыму, в Смоленской и Тверской областях, на Ставрополье и в Хабаровском крае.

9 мая в честь Дня Победы на Мамаевом Кургане в Волгограде состоялась уже традиционная акция «Свет Великой Победы».