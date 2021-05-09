Акция «Свет Великой Победы» прошла на Мамаевом Кургане. Фото и видео

В честь победы над фашистской Германией 9 мая на Мамаевом Кургане в Волгограде состоялась уже ставшая традиционной акция «Свет Великой Победы». Ее провели после выступления Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии России.

Первый раз она прошла в 2016 году, сообщает РИА «Новости». Акция представляет собой видеоинсталляцию, проекторы передают изображения на главный монумент мемориального комплекса на Мамаевом кургане «Родина-мать зовет».

Информационное агентство «Высота» сообщило, что в этом году акцент был сделан на полководцах прошлого, князе Александре Невском и генерал-фельдмаршале Александре Суворове. Вторая часть акции была посвящена Великой Отечественной войне и победе в ней.

Инсталляцию «Свет Великой Победы» можно будет увидеть 10 мая в 21.00, 22.00 и 23.00.

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