Актрису Нину Ургант посмертно наградили премией «Звезда театрала»

Актрису театра и кино Нину Ургант посмертно наградили Международной премией зрительских симпатий «Звезда театрала». Она стала лауреатом номинации «Легенда сцены».

«Этот вечер мы посвятим в том числе и памяти лауреата самой почетной номинации „Легенда сцены“ Нины Ургант, которой не стало три дня назад. Мы будем говорить о ней светло, радостно, тепло, как она жила и творила», — привел ТАСС слова президента театральной премии и главреда журнала «Театрал» Валерия Якова.

Предназначавшуюся Ургант награду передали заместителю художественного руководителя Александринского театра Игорю Троилину. В этом театре служила ушедшая из жизни актриса. Объявление лауреата номинации сопровождалось видео, посвященным Ургант. Церемония награждения проходила 7 декабря в Театре имени Вахтангова.

Нина Ургант умерла в возрасте 92 лет. Актрисы не стало 3 декабря 2021 года. Прощание с народной артисткой России пройдет 8 декабря в Александринском театре, где Ургант прослужила более 30 лет. За годы своей творческой карьеры она сыграла в десятках фильмов и театральных постановок.