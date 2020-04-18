Актриса из «Союза спасения» ответила на слухи о заражении коронавирусом

В СМИ появились сообщения, что актриса Марина Коняшкина подхватила уханьский вирус. В беседе с «360» она категорично заявила, что никакой инфекции у нее нет.

«Ну правда, нет у меня никакого коронавируса. Что за бред вообще?» — эмоционально ответила Коняшкина «360» на вопрос о заражении, который ей даже не успели задать.

Во время беседы актриса была сильно раздражена — ее утомили звонки журналистов по поводу инфекции.

Ранее Telegran-канал Mash сообщил, что актриса «фильма «Союз спасения» и сериала «Метод Лавровой» Марина Коняшкина заразилась 2019-nCoV. Врачи приехали к ней домой в Дорогомилово и взяли анализ, который оказался положительным. По данным издания, ее посадили на домашний карантин из-за легких последствий заражения.

В фильмографии 34-летней Коняшкиной более 50 полнометражных картин и сериалов. Актриса служит в МХТ имени Чехова.

Количество зараженных коронавирусом в России продолжает расти. Только за последние сутки медики зафиксировали 4785 случаев. Всего в РФ выявили 36 793 инфицированных. 313 из них скончались от болезни COVID-19, которую вызывает новый вирус из Китая.