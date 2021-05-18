Активист «СтопХама» подрался с автомобилисткой в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге общественное движение «СтопХамСПб» провело рейд, который закончился дракой. Активист оставил на неправильно припарковавшемся автомобиле наклейку, за что получил удар в лицо. Напавшей на него девушке молодой человек ответил аналогичным образом.

Рейд «СтопХамСПб» устроил в апреле в Кировском районе Петербурга. Кадры опубликованы на YouTube-канале активистов.

Конфликт произошел на пешеходной зоне у продуктового магазина на Краснопутиловской улице. Владелица белой Toyota припарковала машину напротив. Участник движения за права пешеходов предупредил, что нельзя оставлять автомобиль в этом месте. Автомобилистке он пригрозил наклейкой.

Перепарковывать иномарку женщина не стала. Выйдя из магазина, она поинтересовалась, кто именно наклеил этикетку. Получив ответ, владелица авто тут же ударила оппонента кулаком в лицо. Активист отреагировал аналогично. За водителя вступились случайный очевидец событий и ее спутник. Последнему прыснули в лицо перцовым баллончиком.

Руководитель «СтопХамСПб» Владимир Мурзин уточнил в беседе с «Фонтанкой.ру», что драка произошла 23 апреля. Активист движения, который получил удар от девушки-водителя, заявил о случившемся в полицию.

В ГУ МВД по городу добавили, что всего полицейские получили три заявления — от участника движения «СтопХамСПб», владелицы Тoyota и ее спутника. Начата проверка.