Актера фильма «В бой идут одни старики» обвинили в домогательствах

Абитуриентки и студентки Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого обвинили 75-летнего советского актера Владимира Талашко в непристойном поведении и домогательствах. В министерстве культуры Украины уже отреагировали.

Собрал и опубликовал истории девушек на Facebook сценарист Богдан Панкрухин. По этим данным, Талашко преследовал девушек в течение 20 лет. Пострадавшие рассказали, что актер приглашал их всех домой, спаивал и предлагал сделать фотосессию в стиле «ню». Затем он пытался заняться с девушками сексом.

«Я одна из девочек, которых он лапал и опускал бретельки, говорил, чтобы пофоткать. Сначала он даже сказал мне раздеваться, а потом чтобы я облизала губы, стал говорить, что я уже не школьница, а солнышко. Лапал меня за талию и говорил, что у меня прекрасная фигура. Честно, очень страшно было», — рассказала одна из студенток университета.

Источник фото: Facebook.

Украинская журналистка Ирина Сампан поделилась, что в 2018 году после интервью актер позвал ее к себе домой и попытался изнасиловать. Ей посчастливилось сбежать.

«После этого интервью он пригласит меня домой показать свои фотографии со съемок „для интервью“, награды, потом нальет какой наливки и начнет добиваться. За несколько минут я вылечу из его квартиры, закрою рот и никогда никому об этом не скажу. Ну я так думала. Но как оказалось, это был не первый и не последний случай», — написала Ирина.

На публикации ответил министр культуры Олександр Ткаченко. Он пообещал оперативно провести проверку всех сообщенных студентами фактов.

В конце июля экс-участник «Дома-2» Кирилл Широков заявил, что актриса Елена Проклова якобы домогалась его в перерывах между съемками детективного сериала «Призраки Замоскворечья».