Бывший участник «Дома-2» обвинил Проклову в домогательствах

Бывший участник «Дома-2» Кирилл Широков заявил, что актриса Елена Проклова якобы домогалась его. Это произошло в гримерке в перерывах между съемках детективного сериала «Призраки Замоскворечья», рассказал он.

По словам Широкова, актриса приносила ему круассаны и называла малышом. Однажды совершенно неожиданно пришла в гримерку без бюстгальтера, поделился он в эфире шоу «Прямой эфир» на канале «Россия 1».

Широков добавил, что просил ее одеться, а потом даже попытался бежать, но Проклова сказала ему, что они могут полтора часа спокойно порепетировать.

«Она берет мои руки и пытается на свою грудь положить. Она тянет руки ниже со словами: «Ну что ты, малыш, ты же все понимаешь!» — рассказал экс-участник «Дома-2».

Широков добавил, что в шоке покинул гримерку, а Проклова прокричала ему вслед, что он так и останется никем. По словам молодого человека, уже на следующий день звезда перестала уделять ему внимание.

Сама Проклова ранее рассказала, что в 15 лет ее домогался один известный режиссер. Он уже умер, у него остались дети и внуки. Ряд СМИ предположил, что речь шла про Олега Табакова. После этого на Проклову обрушился шквал критики, но некоторые коллеги поддержали актрису. В частности, Мария Голубкина объяснила, что Проклова столько лет держала в тайне случившееся, потому что раньше никто бы ей не поверил.