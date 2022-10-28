Актер Павел Устинов сообщил, что отправится в зону СВО в рамках частичной мобилизации | 360°

Общество 28 октября 2022, 18:50 Актер Павел Устинов сообщил, что отправится в зону СВО в рамках частичной мобилизации Новый театр сообщил о призыве актера Павла Устинова в рамках частичной мобилизации Соцсети

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Актера Павла Устинова призвали на службу в рамках частичной мобилизации, сообщили в пресс-службе Нового театра. Перед отъездом он заявил, что не смог бы простить себя, если бы остался в стороне, сообщило ИА Nation News.

Артист напомнил о необходимости защищать и сохранять целостность России.

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«За нами стоят семьи, жены, родители, дети, которые могут оказаться в большой опасности, если бездействовать», — добавил Устинов.

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По словам актера, ранее в рамках частичной мобилизации призвали и его брата.

Сегодня министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации в стране. По данным главы Минобороны, добровольцами стали 13 тысяч человек. Они решили отправиться на службу, не дожидаясь повесток.

В настоящее время в зону СВО уже направили 82 тысячи призванных. Остальные мобилизованные продолжают подготовку на полигонах, заключил министр.