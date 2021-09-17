Находящийся на гастролях на Ямале российский актер Михаил Пореченков стал участником драки в аэропорту Салехарда. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на осведомленные источники. Организаторы выступления артиста эту информацию отрицают.

По словам собеседников агентства, Пореченков вместе с другими артистами вылетал в Ноябрьск. В автобусе, который вез пассажиров к трапу самолета, началась перепалка, которая переросла в небольшую потасовку.

Взбешенных мужчин разняли попутчики. Полицию решили не вызывать, потому что никаких последствий не было.

Связаться с актерам или его агентами журналисты не смогли.

Михаил Пореченков принимает участие в гастрольном туре вместе с дирижером Юрием Башметом и камерным ансамблем «Артисты Москвы». Организатором выступления артистов является Культурно-деловой центр Ямало-Ненецкого автономного округа. Директор организации Мария Славина опровергла сообщения о драке с участием актера.

«Я была на том рейсе вместе с Михаилом Пореченковым, никаких инцидентов не было», — подчеркнула она.

Директор актера Михаил Королев заявил, что ничего о драке не знает. «Первый раз об этом слышу», — заявил он в беседе с «360».

Пореченков, Башмет и «Артисты Москвы» выступают на Ямале с программой «Облако в штанах». Тур продлится до 18 сентября. Концерты уже прошли в Салехарде, Ноябрьске и Муравленко.