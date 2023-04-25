Общество 25 апреля 2023, 21:58 Актер из сериала «Реальные пацаны» умер во время операции в Москве Актер из сериала «Реальные пацаны» Василий Масалитин умер во время операции в Москве Pxhere

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Актер Василий Масалитин скончался в одной из больниц Москвы во время хирургической операции. Следователи СК России начали проверку обстоятельств произошедшего, сообщило ИА Regnum со ссылкой на источник.

Масалитину было 32 года. Смерть актера наступила еще в середине февраля. Доследственную проверку СК начал 20 апреля. Следователи предполагают наличие вины врачей в произошедшем, уточнил источник издания.

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Масалитину оперировали ногу. Как рассказали его коллеги, актера ввели в наркоз, из которого он не вышел и умер. Решение о возбуждении уголовного дела еще не принято.

Василий Масалитин известен зрителю своим участием в эпизодах таких проектов, как «Реальные пацаны», «Ивановы», «Даешь молодежь» и других, отметили «Известия».

В начале апреля стало известно о смерти советского и российского актера и кинорежиссера Александра Негребы. Причиной смерти, как уточняли СМИ, мог стать рак легких, с которым Негреба долгое время боролся. Артист ушел из жизни в возрасте 61 года.