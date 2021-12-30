Актер из сериала «Каменская» умер от осложнений из-за коронавируса

Актер Владимир Поночевный умер от осложнений после ковида. Об этом написала «Российская газета».

Советский и белорусский актер скончался накануне, 29 декабря. Ему было 82 года.

Поночевный окончил актерский факультет ВГИКа, когда ему было 22 года. Уже во время учебы он успел дебютировать в кино, за три года до окончания вуза сыграв эпизодическую роль в фильме «Юности наших отцов» Михаила Калика и Бориса Рыцарева.

Владимир Поночевный родился 13 июня 1939 года. За свою творческую карьеру Поночевный успел сыграть во многих фильмах и сериалах, среди которых «Каменская-1», «Полосатое счастье», «Внимание! В городе волшебник!», «Последняя ночь в раю», «Руины стреляют…», «Сыновья уходят в бой» и другие. Также он выступил директором фильма Николая Бурляева «Все впереди», вышедшего на экраны в 1990 году. Помимо этого, Поночевный успел поработать вторым режиссером киностудии «Беларусьфильм».

Всего в фильмографии Поночевного 26 работ.

Ранее, в сентябре, стало известно о работе над новым сезоном сериала «Каменская».