Маринина поделилась подробностями о новом сезоне сериала «Каменская»

Российская писательница Александра Маринина, которая получила известность благодаря серии детективов о подполковнике милиции Анастасии Каменской, рассказала о работе над новым сезоном телесериала по мотивам ее книг. Об этом сообщили NEWS.ru.

Женщина рассказала об этом во время книжной ярмарки в Москве. На мероприятии состоялась презентация нового детектива в двух томах «Отдаленные последствия», персонажем которого как раз является Каменская.

«Сериал с участием моих героев планируется. Даты нет, пока только написан сценарий. Ждем», — рассказала писательница.