Сыгравшего депутата Наливкина актера отправили под арест за уличную брань. Но он считает иначе
Автор проекта Андрей Клочков рассказал «МБХ медиа», что псеводполитика из Усурийска отправили под арест за мелкое хулиганство. Задержали его еще 15 июня, а на следующий день выбрали меру пресечения.
«За ним просто приехали, забрали в отдел, посадили в камеру, на следующее утро отвезли на суд и впаяли пять суток», — поделился Клочков. Фамилию и имя актера он попросил оставить в тайне.
По словам мужчины, в полиции города произошедшее не комментируют, иначе всем станет ясно, что «они решили отыграться».
Правоохранительные органы начали проверку после ролика о Наливкине, опубликованном на YouTube. Депутат в нем помог задержать подполковника полиции, хранившего дома «сотни килограммов денег».
В региональном МВД видео сочли недостоверным и заявили, что в нем демонстрировалось оскорбление власти.