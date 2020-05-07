Важно для брутальных мужчин. Советы, как носить маску обладателям пышной бороды

Специалист по мужским стрижкам и управляющий барбершопом «13 by Black Star» Денис Лазарев поделился с «360» советом, как сохранить растительность на лице и при этом не подхватить коронавирус. Оказывается, это не трудно, хотя и немного времязатратно.

По его мнению, большой угрозы в том, что у человека есть борода, во время эпидемии нет. Просто нужно за ней ухаживать — чуть чаще, чем это было раньше.

«Нужно просто бороду очищать. После посещения каких-то общественных мест я мою бороду. Лишний раз последить за собой и за гигиеной, собственной опрятностью нам не помешает. Тем более, время сейчас позволяет, — сказал Лазарев, — Я не эксперт по вирусам, но маску я ношу. Угрозы в ношении бороды я не чувствую».

Врачи до сих пор спорят, насколько опасно мужчинам отращивать бороду во время пандемии. Одни говорят, что респиратор или защитная маска плохо прилегают к лицу, и вирус оседает на волосах. Другие уверены, что борода может стать дополнительным барьером для инфекции — при условии, что за растительностью на лице вы будете ухаживать и мыть так же часто, как и руки. Об этом ТАСС заявлял эксперт Роспотребнадзора.