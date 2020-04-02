Красноярский врач посоветовал бриться для защиты от коронавируса
Главврач Красноярской краевой клинической больницы Егор Корчагин призвал бриться для лучшей защиты от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил «Царьград».
Корчагин обратил внимание на то, что респиратор или защитная маска плохо прилегают к лицу из-за длинных усов и бороды. Таким образом, эффективность защиты значительно снижается. Врач сбрил свою бороду и выложил в соцсети снимок до и после бритья с хештегом #бородакоронавирусу.
«При контакте с инфицированным у бородача значительно меньше шансов не заразиться. Здоровье важнее, чем имидж», — заметил Корчагин.