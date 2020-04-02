Красноярский врач посоветовал бриться для защиты от коронавируса

Корчагин обратил внимание на то, что респиратор или защитная маска плохо прилегают к лицу из-за длинных усов и бороды. Таким образом, эффективность защиты значительно снижается. Врач сбрил свою бороду и выложил в соцсети снимок до и после бритья с хештегом #бородакоронавирусу.

«При контакте с инфицированным у бородача значительно меньше шансов не заразиться. Здоровье важнее, чем имидж», — заметил Корчагин.