Общество 23 апреля 2024, 13:20 Аксенов выступил за ужесточение миграционной политики России Аксенов предложил возложить на работодателей ответственность за мигрантов РИА «Новости»

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Ужесточение миграционной политики России необходимо направить на обеспечение безопасности граждан. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала «Россия 24».

Он подчеркнул, что в регионе уже действует ряд ограничений в отношении трудовых мигрантов. В частности, правоохранители регулярно проводят рейды для выявления нарушителей законодательства.

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Аксенов добавил, что ответственность за мигрантов необходимо возложить на работодателей, которые принимают их на работу. Также руководитель региона анонсировал предложение по изменению федерального законодательства, которое касается приезжающих в Россию иностранцев.

«Необходимо уравнять перед законом жителей стран, с которыми у Российской Федерации действует безвизовый режим, с гражданами государств, которым необходима виза в Россию», — указал Аксенов.

Ранее Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе отчетного выступления в Госдуме заявлял, что поддержит все предложения о реформировании системы работы с мигрантами, но при условии мнения силовых структур. Он пояснил, что именно эти ведомства отвечают за безопасность россиян и работают с приезжающими иностранцами, поэтому их мнение необходимо учитывать в полной мере.