Аксенов предложил возбудить дело против Зеленского за неуплату ЖКХ
Глава Крыма Аксенов предложил возбудить дело против Зеленского за неуплату ЖКХ
Иск на главу Украины Владимира Зеленского намерен подать глава Крыма Сергей Аксенов. Причиной стала неуплата политиком долгов за ЖКХ за квартиру на полуострове.
«Меня же они хотят арестовать [на Украине] за что-то. Вот и мы его задержим как должника. В случае прибытия в Крым», — уточнил ТАСС Аксенов.
У Зеленского и его супруги есть пентхаус в Ливадии, откуда открывается вид на Ливадийский дворец. Его приобрели в 2013 году и ни разу там не жили. Ранее, тем не менее, ЖКХ исправно оплачивалось, но последние несколько месяцев, по ряду данных, деньги перестали приходить.
Ранее в Краснодарском крае правоохранители задержали бывшего вице-премьера Крыма Владимира Серова. Он находился в розыске с апреля 2019 года.
Крымские СМИ сообщили о том, что в отношении Владимира Серова возбуждено уголовное дело по факту обещания или предложения посредничества при взятке, в апреле 2019 года. Позднее информацию о том, что бывший вице-премьер находится в розыске, подтвердил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, дело Серова может быть связано с тем периодом, когда экс-чиновник работал на посту главы администрации города Судак.