В Краснодарском крае задержали бывшего вице-премьера Крыма

В Краснодарском крае правоохранители задержали бывшего вице-премьера Крыма Владимира Серова. Он находился в розыске с апреля 2019 года. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на осведомленные источники в правоохранительных органах.

«Серова, который находился в розыске, задержали в Краснодарском крае», — сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что в ближайшее время Серова должны доставить на полуостров. В настоящее время, по данным источника, экс-чиновника транспортируют в Ростов-на-Дону.

Крымские СМИ сообщили о том, что в отношении Владимира Серова возбуждено уголовное дело по факту обещания или предложения посредничества при взятке, в апреле 2019 года. Позднее информацию о том, что бывший вице-премьер находится в розыске, подтвердил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, дело Серова может быть связано с тем периодом, когда экс-чиновник работал на посту главы администрации города Судак.

Пост вице-премьера правительства Крыма Владимир Серов занимал с июля 2017 по март 2018 года.