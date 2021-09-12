Академик РАН спрогнозировал, когда закончится масочный режим

Масочный режим в стране будет действовать как минимум до Нового года. Об этом рассказал эпидемиолог, академик РАН Вадим Покровский.

«Я думаю, что маски нужно носить по крайней мере до Нового года. Маска — наиболее эффективный способ остановить передачу коронавирус», — рассказал эксперт в интервью радиостанции Sputnik.

Он добавил, что этой осенью россиянам рекомендуется активнее пользоваться масками, чтобы не спровоцировать новый всплеск заболеваемости коронавирусом, гриппом и другими респираторными инфекциями.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России не планируют отменять масочный режим, пока пандемия коронавируса не закончится полностью. Глава ведомства подчеркнула, что все хотят вернуться к привычной жизни, которая была до коронавируса. Но чтобы приблизить этот момент, россиянам нужно активно вакцинироваться. Анна Попова призвала найти подходы, чтобы стимулировать россиян к этому.