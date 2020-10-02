Академик РАН рассказал, когда может закончиться пандемия

Человечество, возможно, победит коронавирус к концу 2021 года. Такое мнение высказал заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев.

«Думаю, к концу следующего года все это совсем схлынет. Если, как говорят, у нас уже от 30 до 40% населения имеют антитела, то похоже, что справимся с пандемией, ничего страшного не случится», — заявил Зверев «Интерфаксу».

Он отметил, что пока иммунитет не сформируется у 70% населения, рост заболеваемости будет продолжаться. По его оценкам, спад начнется в январе–феврале следующего года из-за погоды.

Пока же никаких изменений в ситуации не будет. Ведь, несмотря на ограничение в поездках за границу, они все-таки есть. Поэтому вирус могут привозить из разных мест.

Зверев добавил, что подъем заболеваемости в России вполне ожидаемый, но пока не очень серьезный. У системы здравоохранения есть достаточное количество врачей, лекарств, коек, чтобы справиться с ситуацией. Академик выступил против ожесточения ограничений.

«Как показал опыт, люди, находящиеся в изоляции, здоровее не становятся, хроники усугубляют свои болезни, не могут вовремя получить медпомощь», — резюмировал он.

Ранее британские исследователи сообщили о том, что коронавирус может менять форму. Это нужно, чтобы легче проникнуть в организм.