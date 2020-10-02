Раскрыта способность коронавируса становиться более опасным

Ученые выяснили, что белковые шипы, при помощи которых 2019-nCoV проникает в клетки, меняют форму и делают коронавирус более заразным. По данным исследователей, такого сложного и эффективного механизма проникновения в организм нет ни у ВИЧ, ни у гриппа. Вирус во время трансформациии пытается побыстрее попасть в клетку и защититься от антител.

В лаборатории шипы нового вируса изменялись очень быстро — в течение минуты. В реальной жизни коронавирусу нужно больше времени, чтобы подстроиться под ситуацию и проникнуть в здоровую клетку. Результаты этого исследования помогут в разработке эффективной вакцины от коронавируса и лекарства от COVID-19.

Ранее американские ученые выяснили, что 2019-nCoV опаснее испанского гриппа, который свирепствовал в начале XX века.

С начала пандемии во всем мире выявили 34 205 778 случаев COVID-19. От последствий заражения коронавирусом умерли более одного миллиона человек.