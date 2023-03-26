Общество 26 марта 2023, 15:25 Айтишник из Москвы заплатил полмиллиона гадалке, чтобы вернуть девушку — СМИ Mash: полиция проверяет гадалку, обещавшую за полмиллиона рублей вернуть девушку москвича freepik

Читать 360tv в

IT-специалист из Москвы лишился полумиллиона рублей, пытаясь вернуть девушку, сообщил Telegram-канал Mash. По данным издания, 34-летний молодой человек обратился за помощью к гадалке, которая пропала после получения денег.

Айтишник недавно расстался со свей 28-летней возлюбленной. Девушка объявила о расставании, но молодой человек решил ее вернуть. Для этого он воззвал к высшим силам и обратился к гадалке.

Реклама

Та взялась за работу. Сначала она запросила две тысячи рублей за «диагностику», потом еще 40 за «первичную работу». Но и этого не хватило, чтобы восстановить утраченную любовь. Тогда гадалка попросила заплатить 444 444 рубля — именно такая сумма, по ее словам, поможет вернуть девушку. Для убедительности наивному москвичу прислали фотографию паспорта.

Айтишник нашел только 300 тысяч, сообщил Telegram-канал Baza. Молодой человек влез в кредиты и даже занял у начальника. Этой суммы гадалке хватило. После этого она ожидаемо исчезла, а возлюбленная к москвичу не вернулась. Он обратился в полицию — стражи правопорядка уже начали проверку лжеэкстрасенса.

Снятие «порчи» оценила в 1,1 миллиона рублей гадалка из Ростова-на-Дону. Ее жертвой стала жительница Пензы.