Жительница Пензы отдала мошеннице 1,1 млн рублей за снятие «порчи» | 360°

Криминал 14 сентября 2022, 11:38 Поделиться Telegram

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Viber Жительница Пензы отдала мошеннице 1,1 млн рублей за снятие «порчи»

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Женщину из Ростова-на-Дону обвиняют в мошенничестве. Она выманила у пензячки 1,1 миллиона рублей за якобы оказание услуг гадалки. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на пензенскую прокуратуру.

По данным следствия, женщины общались в интернете. Ростовчанка заявила потерпевшей, что на ней «порча» и предложила ее снять за деньги.

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Выяснилось, что «гадалка» уже была судима за подобное преступление. Уголовное дело передано в суд.

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