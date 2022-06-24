Сбой произошел в работе крупнейших агрегаторов такси

Пользователи сервисов такси «Яндекс Go» и Uber пожаловалась на сбой в работе приложений. По данным «360», заказать машину невозможно в нескольких городах России.

При попытке указать свое местоположение и конечную точку путешествия возникают сообщения «Неизвестная ошибка», «Возникла ошибка соединения, но поиск такси продолжается», «Не удалось завершить операцию» либо не появляется возможность выбрать класс автомобиля.

В частности, на проблемы пожаловались пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга и других крупнейших городов. Однако возможность заказать такси отсутствует и в регионах. В частности, в Саранске клиенты столкнулись с такими же трудностями.

Источник фото: телеканал «360»

Компании «Яндекс Go» и Uber пока никак не прокомментировали ситуацию.

Ранее председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов заявил, что стоимость проезда в такси с каждым годом будет неминуемо расти.