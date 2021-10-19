Эксперт рассказал, что станет с ценами на такси в России

Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов прокомментировал ввод сервисного сбора с пассажиров агрегатором такси «Ситимобил». По словам представителей компании, деньги пойдут на развитие сервиса. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

Зотов отметил, что ранее на такой шаг уже пошли Uber и «Яндекс Go». Компания «Ситимобил» не является новатором в этом вопросе.

«На данный момент у агрегаторов такси уже существуют различные сборы и комиссии. Они так или иначе заложены в стоимость поездки. Это влияет на стоимость поездки, но это не такое повышение, о котором стоило бы переживать и говорить», — сказал он.

При этом Зотов отметил, что стоимость поездки будет расти год от года, независимо от различных сборов.

«Повышение стоимости поездки должно происходить из года в год. Как и во всех видах общественного транспорта тарифы в такси должны повышаться. Происходить это должно в допустимых пределах. В данном случае повышение не так велико», — заключил эксперт.