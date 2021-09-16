Аграновский назвал провокацией западных спецслужб включение своей кандидатуры в «Умное голосование»

Известный адвокат Дмитрий Аграновский назвал провокацией включение своей кандидатуры в «Умное голосование» как кандидата по 123-му Орехово-Зуевскому округу на выборах в Госдуму. Юрист подчеркнул, что не нуждается в такой «поддержка» западных спецслужб.

«„Умное голосование“ осуществляется на платформах западных спецслужб и представляет собой совершенно неприкрытое иностранное вмешательство в наши выборы», — подчеркнул он в комментарии РАПСИ.

По словам Аграновского, в конечном итоге такая «поддержка» кандидатов со стороны «явных врагов» России является формой дискредитации оппозиции как таковой.

«Я заявляю официально, что мне, как кандидату, не нужна поддержка ни западных спецслужб, ни режиссируемого ими так называемого „Умного голосования“», — добавил он.

Адвокат также призвал других кандидатов четко и ясно выразить свое отношение к этому приложению.

Ранее пользователей «Умного голосования» предупредили о возможной утечке персональных данных, несмотря на заверения разработчиков приложения.