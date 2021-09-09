Пользователям «Умного голосования» напомнили об опасности утечки данных

Пользователи «Умного голосования» не защищены от утечек персональных данных, несмотря на все заверения разработчиков приложения. Людей, которые его скачивают, можно легко идентифицировать, предупредили эксперты.

Юрист Илья Ремесло рассказал РИА «Новости», что в разделе privacy policy в приложении четко указывается — данные передаются третьей стороне. Речь идет о домашнем адресе и электронной почте, которые надо указать для работы приложения, а также файлах cookie.

«Говоря о приложении, невозможно в принципе говорить об анонимности. Для того чтобы его скачать, необходимо иметь аккаунт Google или Apple. А для этого нужна привязка к номеру телефона. Во время скачки пользователь оставляет следы как на стороне мобильного оператора, так и на стороне платформодержателя», — отметил он.

Юрист отметил, что у команды Алексея Навального не раз случались утечки данных пользователей, тенденция может продолжиться и «Умным голосованием». Илья Ремесло уверен, что верить людям, которые постоянно врут о защите персональных данных сторонников, не стоит.

Он напомнил, что из базы приложения уже утекли сведения о 100 тысячах зарегистрированных. Кроме того, эксперт предупредил тех, кто хочет скачать «Умное голосование», что их могут обвинить в сотрудничестве с экстремистской организацией — ФБК*. При этом толку от установки приложения может не быть.

«Роскомнадзор провел большую работу и научился блокировать непосредственную работу приложения. Так что скачать его можно (тем самым, предоставив о себе всю необходимую информацию), а вот воспользоваться не получится», — заключил он.

* Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент